Матыцин считает самым главным в сиутации с Валиевой установление истины в ближайшее время

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Установление истины по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в ближайшее время является приоритетной задачей. Об этом в прямом эфире телеканала "Россия-24" заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.

"Очень важно, что в итоге ей восстановлено право участвовать в олимпийском турнире, никакой связи тех результатов тестирования, которые были непосредственно перед Олимпиадой, с выступлением на Играх нет, ее пробы, взятые там, были отрицательными, и в том состоянии, в котором она выступала в короткой программе, видно было волнение, эмоциональная усталость. Но она сумела их преодолеть и показывает, что она лучшая. Мы считаем, как и всегда это заявляли, что она невиновна. И Минспорт, и юристы, и ОКР (Олимпийский комитет России - прим. ТАСС) делают все необходимое, чтобы этот эмоциональный фон не сказался на ее выступлении, самое главное, чтобы истина в ближайшее время была установлена", - подчеркнул Матыцин.

Валиева занимает первое место после короткой программы на Олимпиаде, набрав 82,16 балла. Второй идет россиянка Анна Щербакова (80,20), тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото (79,84). Александра Трусова располагается на четвертой позиции (74,60). Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля, начало - в 13:00 мск.

Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).