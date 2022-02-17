Более 500 горнолыжников Урала примут участие в массовом спуске на "Горе Белой"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Более 500 горнолыжников и сноубордистов Уральского федерального округа примут участие в массовом спуске "Лавина 6.0", который пройдет 19 февраля на горнолыжном комплексе "Гора Белая" в Нижнем Тагиле в Свердловской области в полной темноте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании туристско-рекреационными кластерами региона в четверг.

"19 февраля на горнолыжном комплексе "Гора Белая" пройдет массовый спуск "Лавина". Горнолыжники и сноубордисты одновременно спустятся по трассе "Спортивная" в полной темноте, освещая свой путь только фонариками и световыми элементами. Старт "Лавины" запланирован на 20:00. В традиционном вечернем спуске примут участие более 500 спортсменов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинской и Тюменской областей", - сообщили в пресс-службе.

В массовом флешмобе смогут принять участие люди от 14 лет, которые уверенно катаются, а также имеют при себе фонарик. Кроме того, гости курорта смогут воспользоваться акцией "1+1" на прокат коньков, беседкой для пикника и посещением бассейна. Вечером зрителей ожидает развлекательная программа, где выступит DJ Сергей Доронин с фаер-шоу.

Директор управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области отметил, что создание флешмоба и его масштабирование для жителей Урала является одним из этапов популяризации зимнего отдыха в туристическом кластере Гора Белая. "С введением новой инфраструктуры и открытием современных трасс мы планируем наращивать аудиторию горнолыжного комплекса", - сказал он.

Флешмоб "Лавина 6.0" - это массовый спуск горнолыжников и сноубордистов, который ежегодно проходит на горнолыжном курорте. Первая акция прошла в январе 2017 года на горе Долгой, последние пять лет флешмоб проходит на Белой. За все время проведения в акции участвовало 1,5 тыс. спортсменов, а всего посетило флешмоб более 6 тыс. человек.