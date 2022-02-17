Мусульмане России поддерживают Валиеву во время Олимпиады в Пекине

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Мусульмане из России всячески поддерживают фигуристку Камилу Валиеву в ее выступлении на Олимпиаде в Пекине. Об этом ТАСС рассказал председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

Валиева, действующая чемпионка России и Европы, во вторник заняла первое место в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. В четверг вместе с другими россиянками, Анной Щербаковой и Александрой Трусовой, она выступит в произвольной программе.

"Камила нам родной человек, она соплеменница нам, татарка, - сказал Крганов. - Она еще совсем юная - мы смотрим на нее и радуемся, что у нас в России есть такие звезды. И мы видели фотографии, как она поднимала руки и молилась, поэтому можно только за нее порадоваться. Многие мусульмане, татары на это обратили внимание. Мы желаем ей всяческих успехов, чтобы в жизни ей помогал Всевышний - чтобы все получалось и сложилось. И не только в спорте, но и в ее образовании, и в семейной жизни".

По его словам, то, что выступление российской фигуристки некие силы пытаются как-то увязать с допинговой темой "в политических целях", вызывает лишь тревогу и беспокойство. "Нельзя путать политику и спорт. К сожалению, в последнее время в мире все перемешалось, уже все смешивают - и культуру, и спорт, и религию, - это неправильно, нельзя этого делать", - добавил муфтий.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.