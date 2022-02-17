Покровская назвала фигуристку Валиеву сильной девочкой

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что не каждый сможет выдержать все, что свалилось на 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву. Такое мнение Покровская высказала ТАСС.

"Она сильная девочка, молодец, так держать. Не каждый человек в этом возрасте может пережить такой шквал хороших и нехороших вопросов. Для тренера [Этери] Тутберидзе эта ситуация - тоже трудный момент. Но Тутберидзе - молодец", - сказала Покровская.

Тренер отметила, что решение по облегчению или усложнению программы остается за тренерами. "Не могу рекомендовать, это дело тренерского штаба. Программа хорошая, у нее достаточно квалифицированные и умные тренеры, они решат так, как надо", - добавила собеседница агентства.

14 февраля Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение со спортсменки. Расследование дела о допинге продолжается. Валиева лидирует по итогам короткой программы. Произвольную программу фигуристки представят 17 февраля, начало - в 13:00 мск.