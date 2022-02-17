Мацуев готов срывать голос, чтобы поддержать российских фигуристок на Олимпиаде

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Народный артист России пианист Денис Мацуев признался, что готов срывать голос, поддерживая российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине, и будет болеть за каждую из них. Об этом он рассказал в телефонной беседе ТАСС.

Соревнования одиночниц в произвольной программе стартуют в 13:00 мск. После короткой программы в соревнованиях девушек лидирует Камила Валиева с 82,16 балла, второй идет Анна Щербакова (80,20), Александра Трусова занимает четвертое место (74,60).

"Невозможно сказать, за кого я больше буду болеть, каждая из них величайшая. О Камиле уже все сказано - она держит удар. Уникальная спортсменка, блистательный человек, у нее настоящее "Болеро" - постепенное нарастание из ничего, из барабанного ритма. И когда это заканчивается кульминацией... Будем кричать, будем срывать голос, переживать, они почувствуют эту поддержку. Но для меня лично они уже победительницы", - сказал Мацуев.

"Трусова сорвала тройной аксель в короткой, но видно, что будет биться до конца, не сомневаюсь в этом. Аня и ее легендарная короткая программа. Дай бог, чтобы все получилось, чтобы все обошлось, - подчернул музыкант. - Новые коньки - это всегда очень сложно, в самый ответственный момент менять коньки - это как пальцы перед концертом заменить".

Спорт, театр, балет

Мацуев подчеркнул, что российские фигуристки не просто спортсменки - это настоящие артисты. "Хочется пожелать всем трем нашим принцессам показать лучший покат в жизни, они это умеют делать, и никто в мире так не сделает это, как они. И они это знают. Они уникальны. Они не просто спортсменки, они артистки, и это не просто спорт, это театр, это балет", - считает Мацуев.

"У нас всегда были великие традиции в фигурном катании, и то, что сегодня сделала Этери Георгиевна Тутберидзе, - это абсолютный прорыв. Уверен, что наравне с четверными прыжками и четверной аксель на подходе. У [Юдзуру] Ханю он не получился, возможно, это будут наши девочки?" - предположил Мацуев.

Мацуев рассказал, что следит за фигурным катанием и Олимпийскими играми уже много лет: "Я смотрю Олимпиады начиная с Калгари, где победили [Наталья] Бестемьянова и [Андрей] Букин, ученики Татьяны Анатольевны Тарасовой, хотя фигурное катание и раньше смотрел - любовь к этому виду спорта мне привили мои бабушка и дедушка, и поставили меня на коньки. Я знаю всех олимпийских чемпионов, не отрываясь смотрю Олимпийские игры, и да, сегодня, на мой взгляд, настоящий апогей, учитывая все перипетии, с которыми были связаны последние дни, драматургия безумная".