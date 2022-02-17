Тарасова поддержала российских фигуристок перед произвольной программой на Олимпиаде

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российским фигуристкам нужно откатать произвольную программу на Олимпиаде в Пекине так, чтобы им самим понравились свои выступления. Такое мнение высказала ТАСС залуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

После короткой программы в одиночных соревнованиях лидирует россиянка Камила Валиева. Второй идет Анна Щербакова, третьей - японка Каори Сакамото, четвертой - Александра Трусова. Произвольную программу девушки представят в четверг, соревнования начнутся в 13:00 мск.

"Желаю девочкам откататься так, чтобы им самим понравилось", - сказала Тарасова.