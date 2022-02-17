В поисках сильных спаррингов. Российские шорт-трекисты выиграли на Олимпиаде две медали

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Сборная России по шорт-треку завоевала на Олимпиаде в Пекине две награды - обладателем серебряной медали стал 21-летний дебютант Игр Константин Ивлиев, а бронзовой - лидер команды, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете и чемпион мира 2015 года Семен Елистратов.

По сравнению с 2018 годом россиянам удалось завоевать две медали, в то время как в Южной Корее только Елистратов отметился бронзой на своей любимой дистанции - 1 500 м. В Китае 31-летний уфимец в индивидуальных соревнованиях сосредоточился на двух дистанциях из трех: 1 000 и 1 500 м. Преуспел только на последней - в беге на 1 000 м он даже не попал в четвертьфинал. На 1 500 м Елистратов стал третьим, проиграв только чемпиону Хван Дэ Хону из Южной Кореи и канадцу Стивену Дюбуа.

Елистратов готовился к Олимпиаде в январе в Нур-Султане, однако в связи с указом президента страны Касым-Жомарта Токаева в начале января в Казахстане было введено чрезвычайное положение из-за акций протеста. В результате спортсмен в буквальном смысле жил на катке - с 7 по 27 января он ни разу не выходил на улицу, а потом на все это наложился еще и карантин. "В первые два дня полностью отключили интернет и связь, а с третьего и по седьмой день нам давали интернет каждый день на два часа - с 9 до 11 утра, так длилось неделю или полторы", - рассказал шорт-трекист.

После завоеванной медали все это ушло на второй план, ведь побороться за медаль пришлось сразу с десятью спортсменами в одном забеге. Это произошло из-за столкновения во втором полуфинале между венгром Джоном-Генри Крюгером, Дюбуа и нидерландцем Шинки Кнегтом, по итогам просмотра видеоповтора представитель Нидерландов был признан виновником столкновения, а венгр и канадец получили дополнительные квоты на попадание в финал.

Выстоять в такой плотной борьбе Семену помогла работа с психологом, о чем спортсмен рассказал после выступления. На вопросы о пятом олимпийском цикле шорт-трекист ответил: "Мне хочется попробовать замахнуться на пятый цикл, но я так далеко не смотрю. Впереди еще чемпионат мира в Монреале, не расслабляюсь".

К Играм-2026 Елистратову будет 35 лет, однако он не хочет ехать на Олимпиаду в Милане в качестве титулованного статиста: "Если я почувствую, что я тренируюсь и на Олимпиаду могу только съездить, то нет смысла. Смысла тратить время впустую нет, лучше его дома с семьей провести", - сказал он.

Из хоккея в шорт-трек

В Пекине Елистратову не удалось выиграть медаль в эстафете - в главном финальном забеге российская команда уступила итальянцам в борьбе за бронзу 0,04 секунды. Однако Игры показали, что в сборной России подрастает спортсмен, который может стать новым лидером команды - Константин Ивлиев на 500 м неожиданно выиграл серебро.