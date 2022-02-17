В поисках сильных спаррингов. Российские шорт-трекисты выиграли на Олимпиаде две медали

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Сборная России по шорт-треку завоевала на Олимпиаде в Пекине две награды - обладателем серебряной медали стал 21-летний дебютант Игр Константин Ивлиев, а бронзовой - лидер команды, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете и чемпион мира 2015 года Семен Елистратов.
По сравнению с 2018 годом россиянам удалось завоевать две медали, в то время как в Южной Корее только Елистратов отметился бронзой на своей любимой дистанции - 1 500 м. В Китае 31-летний уфимец в индивидуальных соревнованиях сосредоточился на двух дистанциях из трех: 1 000 и 1 500 м. Преуспел только на последней - в беге на 1 000 м он даже не попал в четвертьфинал. На 1 500 м Елистратов стал третьим, проиграв только чемпиону Хван Дэ Хону из Южной Кореи и канадцу Стивену Дюбуа.
Елистратов готовился к Олимпиаде в январе в Нур-Султане, однако в связи с указом президента страны Касым-Жомарта Токаева в начале января в Казахстане было введено чрезвычайное положение из-за акций протеста. В результате спортсмен в буквальном смысле жил на катке - с 7 по 27 января он ни разу не выходил на улицу, а потом на все это наложился еще и карантин. "В первые два дня полностью отключили интернет и связь, а с третьего и по седьмой день нам давали интернет каждый день на два часа - с 9 до 11 утра, так длилось неделю или полторы", - рассказал шорт-трекист.
После завоеванной медали все это ушло на второй план, ведь побороться за медаль пришлось сразу с десятью спортсменами в одном забеге. Это произошло из-за столкновения во втором полуфинале между венгром Джоном-Генри Крюгером, Дюбуа и нидерландцем Шинки Кнегтом, по итогам просмотра видеоповтора представитель Нидерландов был признан виновником столкновения, а венгр и канадец получили дополнительные квоты на попадание в финал.
Выстоять в такой плотной борьбе Семену помогла работа с психологом, о чем спортсмен рассказал после выступления. На вопросы о пятом олимпийском цикле шорт-трекист ответил: "Мне хочется попробовать замахнуться на пятый цикл, но я так далеко не смотрю. Впереди еще чемпионат мира в Монреале, не расслабляюсь".
К Играм-2026 Елистратову будет 35 лет, однако он не хочет ехать на Олимпиаду в Милане в качестве титулованного статиста: "Если я почувствую, что я тренируюсь и на Олимпиаду могу только съездить, то нет смысла. Смысла тратить время впустую нет, лучше его дома с семьей провести", - сказал он.
Из хоккея в шорт-трек
В Пекине Елистратову не удалось выиграть медаль в эстафете - в главном финальном забеге российская команда уступила итальянцам в борьбе за бронзу 0,04 секунды. Однако Игры показали, что в сборной России подрастает спортсмен, который может стать новым лидером команды - Константин Ивлиев на 500 м неожиданно выиграл серебро.
Константин Ивлиев мог стать хоккеистом, хотя родился в семье известных шорт-трекистов Алексея и Елизаветы Ивлиевых. Константин занимался двумя видами спорта, однако после травмы решил сосредоточиться только на шорт-треке, как оказалось, не зря - к 21 году он успел стать чемпионом Европы на дистанции 500 м, взять две серебряные медали и бронзу юниорских чемпионатов мира.
"Я очень удивлен - думал, что будет мандраж, потные ладони, а я бежал и получал удовольствие, круто получилось", - вспомнил он про тот забег.
"Соня сделает правильные выводы"
Не сумела выиграть медали в Пекине российская женская команда, которая, в отличие от мужчин, осталась далеко от призовых мест. Максимально, чего девушки сумели добиться, - это пятое место Софьи Просвирновой в беге на 500 м. В эстафете же, на которую были большие надежды, женская команда выступила только в утешительном финале.
Олимпиада в Пекине дала повод надеяться, что в российском мужском шорт-треке появится новый лидер, который со временем заменит того же Елистратова. Сам олимпийский чемпион при этом не стеснялся говорить перед Олимпиадой, что Ивлиеву нужно еще много над собой работать. Успех команды в олимпийском Сочи, связанный, безусловно, с выступлением принявшего российское гражданство титулованного южнокорейца Виктора Ана, должен был придать мужскому шорт-треку импульс для развития и стабильности. Игры в Пекине показали, что надежды на такую стабильность, с учетом появления новых лидеров, есть.
Очевидно, что спортсмена уровня Ана или Елистратова не хватает в российском женском шорт-треке, где такой стабильности пока нет. Видится, что будущее здесь опять же за Просвирновой, которой нужен прорыв в результатах. Такой прорыв в виде олимпийской победы в Сочи в эстафете помог Елистратову. Такая же громкая победа нужна и Просвирновой, чтобы утвердиться в роли лидера женского мирового шорт-трека.
"У девочек не так все плохо, объективно. Да, Соня - лидер команды, у нее не сложилось с этой Олимпиадой. Возможно, она не справилась с волнением, сказалось последствие болезни. Дебютантки Игр [Анна] Вострикова и [Елена] Серегина остались без медали, но их потенциал виден, а Соня, думаю, сделает правильные выводы", - сказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, назвавший выступление обеих команд на Олимпиаде удовлетворительным.
Общая проблема, которая есть не только в российском, но и мировом шорт-треке, касается поиска сильных спаррингов, для чего тот же Елистратов не готовится к крупным соревнованиям централизованно. "Семену нужны сильные спарринги: он тренировался с венграми, в этом году - с казахстанской командой, где сильная спринтерская команда. Проблема сильного спарринга всегда существует, поскольку найти для сильного спортсмена достойного конкурента часто является проблемой. Это непростая задача", - заключил Кравцов.