ОКР обратился в МОК с запросом о проведении церемонии награждения фигуристов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) направил письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой провести церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. В МОК сообщили, что церемония награждения не будет проведена до окончания Олимпиады. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.

"ОКР уже отправил соответствующий запрос в МОК, с тем чтобы церемония награждения была проведена, потому что это касается не только российских спортсменов, но и других стран, которые участвовали в соревнованиях и входят в число призеров в одиночном катании. Надеемся, что мнение ОКР будет учтено. Пока вина не установлена и детали дела не установлены, надо дать церемонию провести", - сказал Матыцин.

Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.

Валиева является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).