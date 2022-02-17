В ОКР не согласны с формулировкой "предварительный" в отношении результатов фигуристов

ТАСС, 17 февраля. Олимпийский комитет России (ОКР) не согласен с формулировкой "предварительный" в отношении результатов российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков, комментарий которого приводит служба информации организации.

В среду представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что результаты соревнований по фигурному катанию среди одиночниц будут считаться предварительными, если россиянка Камила Валиева попадет в тройку призеров. Также предварительным считается результат командного турнира, в котором победила сборная России и в котором также участвовала Валиева.

"Вчера в рамках регулярной пресс-конференции МОК официальный представитель организации, ссылаясь на позицию Международного союза конькобежцев (ISU), заявил о том, что результаты командного турнира и женских одиночных соревнований (если наша спортсменка займет призовое место) будут считаться предварительными, и в отношении них будет проставлен некий знак в виде "звездочки". Мы с этим категорически не согласны", - сказал Поздняков.

Валиева занимает первое место после короткой программы, набрав 82,16 балла. Второй идет россиянка Анна Щербакова (80,20), тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото (79,84). Россиянка Александра Трусова располагается на четвертой позиции (74,60). Произвольную программу женщины покажут в четверг. Валиева выйдет на лед в 16:49 мск, Щербакова - в 16:41 мск, Трусова - в 16:25 мск.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.