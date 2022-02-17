ОКР считает, что результаты командного турнира фигуристов на Играх не подлежат пересмотру

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России считает, что результаты командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине не подлежат пересмотру. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков, комментарий которого приводит служба информации организации.

"В отношении результата командного турнира Олимпийский комитет России уже направил письмо в Международный союз конькобежцев (ISU), в котором детально и аргументированно изложил позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении спортсменки (Камилы Валиевой - прим. ТАСС), - сказал Поздняков. - Антидопинговые правила сформулированы таким образом, что пересмотр результатов в командном турнире мог бы иметь место только в том случае, если бы предполагаемое антидопинговое нарушение было совершено во время Олимпийских игр".

"Мы будем отстаивать эту позицию последовательно в рамках любого возможного разбирательства, в том числе в Спортивном арбитражном суде, если потребуется", - добавил глава ОКР.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и ISU подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.