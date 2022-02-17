Главный тренер женской сборной России по керлингу Беланов заявил, что подал в отставку

ПЕКИН, 17 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов сообщил, что Федерация керлинга России удовлетворила его заявление об отставке в связи с неудачным выступлением команды на Олимпийских играх. Об этом Беланов сообщил ТАСС.

"Что касается меня, я уже попросил руководство федерации не направлять меня с командой на чемпионат мира и направить вместо меня другого тренера. Спорт имеет жесткие законы, кто-то должен понести ответственность. Мое заявление удовлетворено, я сообщил о своем решении федерации три дня назад", - сказал Беланов.

Россиянки уступили в заключительном матче предварительного раунда команде Великобритании со счетом 4:9. Поражение от британок стало для команды восьмым на предварительном этапе в девяти матчах. Сборная России заняла десятое место в турнирной таблице, ранее потеряв шансы на выход в полуфинал.

"Я не беру на себя вину, ничего нельзя было сделать. Но это не отменяет того, что мы провалились. Никто не виноват, результата нет, кто-то должен понести ответственность, а тренер виноват всегда во всем. Но я уверяю, что ни один специалист также бы ничего не сделал в этой ситуации, невозможно", - добавил он.