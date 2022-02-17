В центре Казани пройдет флешмоб фигуристов в поддержку Валиевой

КАЗАНЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Произвольные программы российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине покажут в прямом эфире в центре Казани в парке "Черное озеро". До начала трансляции в поддержку Камилы Валиевой на катке парка со своей программой выступят казанские фигуристки, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

"В парке "Черное озеро" пройдет флешмоб в поддержку Камилы Валиевой, организованный комитетом физической культуры и спорта Казани, - сообщили в мэрии. - В ее поддержку выступят казанские фигуристы-одиночники и фигуристы синхронного катания".

После флешмоба жители города смогут посмотреть выступления российских спортсменок на Олимпиаде на специально установленных телевизорах в здании проката в парке. Произвольную программу фигуристки покажут в четверг, начало - 13:00 мск. После короткой программы Валиева занимает первое место. Ранее баннеры со словами поддержки в адрес Валиевой появились по всему ее родному городу Казани.

Валиева родилась в Казани и начала заниматься фигурным катанием в три года под руководством тренера Ксении Ивановой. В шесть лет Валиева вместе с родителями переехала в Москву, где продолжила тренироваться в спортивной школе олимпийского резерва "Москвич". С лета 2018 года занимается в отделении "Хрустальный" московского Центра спорта и образования "Самбо-70" под руководством Этери Тутберидзе.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.