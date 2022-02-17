Свищев: российские керлингистки не оправдали надежд на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу не оправдала надежд болельщиков и специалистов на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС заявил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

"Мужчины очень достойно выглядели, можно назвать их выступление очень даже успешным, - сказал Свищев. - Они остановились в шаге от плей-офф, вопрос по главному тренеру мужской команды не стоит. Что касается девушек, это провал. Надо извиниться за выступление нашей женской команды, мы не оправдали надежды болельщиков, специалистов и самих спортсменов".

Ранее в четверг главный тренер женской сборной Сергей Беланов сообщил ТАСС, что Федерация керлинга России удовлетворила его заявление об отставке в связи с неудачным выступлением команды на Олимпийских играх.

"Логична отставка Сергея Беланова. Дальнейшее решение будет за исполкомом, он пройдет сразу после Олимпийских игр. Там все тренеры будут отчитываться за подготовку и выступление", - добавил собеседник агентства.