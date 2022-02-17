Журова рассказала, как в Госдуме следят за фигурным катанием на Олимпиаде

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Олимпийский турнир по фигурному катанию в Госдуме с большим интересом смотрят даже те, кто больше ждал хоккея. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

"Позавчера на заседании комитета я смотрела прокаты без звука, иногда поглядывая на картинку, - рассказала Журова. - Я знаю, что мои коллеги тоже так смотрели. Конечно, мы с ними обсуждаем фигурное катание, они хотят знать, что происходит, поэтому интересуются, спрашивают, что будет дальше с Камилой [Валтиевой], какие есть варианты".

"У меня есть подруга, которая сидит рядом со мной, она очень переживает за фигуристов, и мужчины часто подходят в зале, просят что-то разъяснить. Сейчас небывалый интерес к фигурному катанию, смотрят даже те, кто больше ждал хоккея", - добавила собеседница агентства.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.