Сергеев рассказал об эмоциях футболистов сборной России после матча с хорватами

ТАСС, 17 февраля. Футболисты сборной России были опустошены после поражения от команды Хорватии (0:1) в заключительном матче группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом рассказал нападающий национальной команды Иван Сергеев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Сборная России по итогам отборочного турнира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первой стала сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка. Теперь российской команде придется сыграть в стыковом турнире за право принять участие в мировом первенстве.

"Опустошение. Была полная тишина, все переодевались молча. Все были сильно расстроены, каждый был в себе", - сказал Сергеев.

Также футболист рассказал о том, что чувствовал во время матча со сборной Кипра несколькими днями ранее, в котором впервые оказался в заявке национальной команды: "Конечно, хотелось проявить себя, мы играли на своем поле, родители наблюдали за матчем, "Крылья" на базе смотрели. Все ждали дебюта. Я не расстроился, ведь все равно обрел опыт, меня первый раз вызвали - значит, время еще не пришло. Надеюсь, будет еще шанс и не в последний раз вызвали".

24 марта сборной России предстоит провести полуфинальный матч плей-офф за право сыграть на чемпионате мира против команды Польши. В случае победы над поляками подопечные Валерия Карпина встретятся 29 марта на своем поле с победителем матча между командами Швеции и Чехии.