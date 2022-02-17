Матыцин не связывает повышение возрастного ценза в фигурном катании с делом Валиевой

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Повышение возрастного ценза в фигурном катании никак не связано с делом о допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом в прямом эфире телеканала "Россия-24" заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее источник сообщил ТАСС, что Совет Международного союза конькобежцев (ISU) поддержал поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет ради защиты физического и ментального здоровья фигуристов для выхода на взрослый уровень. Отмечается, что данная мера позволит фигуристам, выступающим на взрослом уровне, избежать возвращения в юниоры. За поднятие возрастного ценза, по словам источника, выступили более 80% опрошенных фигуристов и тренеров.

"Насколько мне известно, ISU действительно рассматривает один из вариантов повышения возраста для участия в соревнованиях, но это не связано со защищенностью или незащищенностью спортсменов кодексом WADA (Всемирного антидопингового агентства - прим. ТАСС). Речь идет о минимизации рисков участия совсем юных спортсменов в соревнованиях. С нашей точки зрения, мы будем уважительно относится к решению ISU, но у нас достаточно аргументов, чтобы сохранять те возрастные цензы, что есть сейчас", - отметил Матыцин.

В настоящий момент к участию в чемпионатах мира и Олимпийских играх допускаются только спортсмены, которым на момент начала сезона исполнилось 15 лет. Федерация фигурного катания Норвегии в конце 2021 года предложила поднять ценз до 16-17 лет.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. После этого Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на данное решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом, на решение CAS повлиял возраст 15-летней спортсменки, в соответствии с которым она является "защищенным лицом" по кодексу WADA.