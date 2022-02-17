Александр Тихонов назвал катание фигуристки Валиевой подарком всему миру

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева подает пример всем поколениям, как справляться с трудностями, ее катание - это подарок всему миру. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Валиева лидирует после короткой программы в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Второй идет Анна Щербакова, третьей - японка Каори Сакамото, четвертой - Александра Трусова. Произвольную программу девушки представят в четверг, начало - 13:00 мск.

"Я обязательно буду смотреть сегодня фигурное катание, - сказал Тихонов. - Это просто какое-то чудо. Я думаю минимум две медали добавятся в копилку нашей команды, но можем занять и весь пьедестал. У нас подросло очень хорошее поколение, то, что делают наши одиночницы, - это фантастика. [Тренер Этери] Тутберидзе молодец, стольких сильных фигуристок подготовила, и такая у нее конкуренция".

"Камила, невзирая на всю нервотрепку, откаталась прекрасно. Это подарок всему миру, я не сомневаюсь, весь земной шар, затаив дыхание, смотрит на ее выступления. После нервотрепки собралась в 15 лет - это настоящий пример всем поколениям. Сегодня надо откатать так, чтобы всем злопыхателям было понятно - сильнее нас никого в женском одиночном фигурном катании нет, и в команде все должны поддержать ее", - добавил собеседник агентства.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.