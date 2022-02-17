Бырышева: на выступлении конькобежки Фаткулиной сказался перенесенный коронавирус

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Выступление конькобежки Ольги Фаткулиной на Олимпиаде в Пекине получилось хуже ожидаемого из-за перенесенной коронавирусной инфекции в начале года. Такое мнение ТАСС по телефону высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Фаткулина стала 13-й на дистанции 1 000 метров, Ангелина Голикова заняла четвертое место, Дарья Качанова - девятое. Конькобежка из Японии Михо Такаги стала чемпионкой на дистанции 1 000 метров с новым олимпийским рекордом. Второе место заняла представительница Нидерландов Ютта Лердам, третье - Бриттани Боу из США.

"Голиковой не хватило, прежде всего, последнего круга, скоростная выносливость - та проблема, которая существует у спортсменки. Ангелина является спринтером и большие шансы на завоевание медалей имеет на дистанции 500 метров, что она и показала. Сегодня был хороший бег в ее исполнении, она убеждена, что сделала все возможное, чтобы оказаться как можно выше. К сожалению, обидное четвертое место, но у меня нет никаких вопросов к Ангелине, уверена, она показала сегодня свой максимум, все спортсменки, финишировавшие перед ней - признанные специалисты этой дистанции", - сказала Барышева.

"Фаткулина - чемпионка мира на этой дистанции. К сожалению, заболевание коронавирусом, которое у нее случилось в начале года, не позволило ей участвовать в чемпионате Европы, она достаточно долго восстанавливалась, у нее не получилось набрать ту форму, в которой она должна была быть. В ней нет тех кондиций, чтобы она показала ту Фаткулину, которую мы знаем. Тот настрой, который у нее был, как раз отразился на разгоне и первых 600 метрах, где она шла наравне с лидерами", - добавила собеседница агентства.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.