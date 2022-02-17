Матыцин: "СКА-Арена" будет бриллиантом среди спортивных объектов России

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Строящаяся "СКА-Арена" в Санкт-Петербурге, на которой состоятся матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года, будет бриллиантом в короне спортивных объектов России. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Новая ледовая арена на месте СКК "Петербургский" строится к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Ледовый дворец будет вмещать 21,5 тыс. человек на хоккейных мероприятиях и до 23 тыс. человек на концертах и развлекательных шоу.

"Могу с уверенностью сказать, что это уникальный спортивный объект. У меня не вызывает сомнений, что это будет бриллиантом в короне спортивных объектов Российской Федерации. Я не вижу никаких рисков для того, чтобы арена была не готова к проведению чемпионата мира. Уверен, что опыт поведения чемпионата мира по футболу будет использован с точки зрения привлечения иностранных туристов, логистики, комфорта для всех участников и зрителей", - сказал Матыцин.

"Сейчас идет очень активная работа по подготовке объектов, сроков никаких не нарушается. Мы еще раз подтвердили, что Россия обеспечивает самые высокие стандарты по организации мероприятий, поэтому международные федерации и доверяют нам проведение таких мероприятий. Я абсолютно не сомневаюсь, что будет еще раз подтвержден высочайший стандарт", - добавил министр спорта.

Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.