Благотворительный показ фильма о турне "Динамо" по Великобритании пройдет в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Благотворительный показ художественного фильма "Одиннадцать молчаливых мужчин" пройдет для 260 юных футболистов в Доме кино в Екатеринбурге 21 февраля. Об этом сообщила в четверг в Уральском региональном центре ТАСС первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.

Премьера экшн-драмы "Одиннадцать молчаливых мужчин" о турне футболистов московского "Динамо" по Великобритании в 1945 году состоялась 15 февраля в Москве.

"Это благотворительный показ, 21 февраля в екатеринбургском Доме кино 260 юных футболистов - воспитанников спортивных школ будут присутствовать на этом показе", - рассказала Прыткова, уточнив, что идея показа принадлежит губернатору региона Евгению Куйвашеву и главному режиссеру фильма Алексею Пиманову. Заместитель министра физической культуры и спорта региона Андрей Зяблицев отметил, что фильм "Одиннадцать молчаливых мужчин" увидят воспитанники Уральской футбольной академии и спортивных школ.

Пиманов отметил, что сам долгое время профессионально занимался футболом - с 6 до 20 лет. "На самом деле, мой первый тренер по футболу Николай Дементьев был участником этого турне, и я об этой истории знал с самого детства", - поделился он.

Актриса фильма Алена Коломина уверена, что фильм сможет привлечь молодежь к игре в футбол, занятиям в спортивных секциях.

Название картины взято из заголовков британских газет того времени, в основе многих эпизодов - реальные события турне 1945 года, когда делегация московского футбольного клуба "Динамо" отправилась в Великобританию на серию матчей с лучшими британскими командами, в числе которых "Челси" и "Арсенал". Советские футболисты не проиграли ни одного матча, а также сумели покорить сердца английской публики, перевернув ее представления о русском человеке. Сценарий картины создали драматурги Олег и Владимир Пресняковы при участии Пиманова, роли в фильме сыграли Макар Запорожский, Павел Трубинер, Роман Курцын, Андрей Чернышов и другие. Картина создавалась при поддержке Фонда кино, в широкий прокат она выходит 17 февраля.