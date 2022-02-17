Конькобежка Качанова заявила, что Игры помогли ей поставить цели на следующие четыре года

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Дарья Качанова недовольна своим выступлением на Олимпиаде в Пекине, но участие в Играх помогло ей поставить цели на следующий олимпийский цикл. Об этом она рассказала журналистам.

Качанова в четверг заняла девятое место на дистанции 1 000 м. Японка Михо Такаги стала чемпионом с новым олимпийским рекордом. Второе место заняла представительница Нидерландов Ютта Лердам, третье - Бриттани Боу из США.

"Гонка получилась интересной. Все прошло нормально, но могло быть и лучше. На первом круге слегка не хватило, на втором тоже не хватило. А так, в принципе, бывает и хуже", - сказала Качанова.

На дистанции 500 м Качанова 13 февраля стала восьмой. "Выступлением на Олимпиаде я недовольна. Но мы сейчас поняли, над чем дальше работаем. У нас еще чемпионат мира в этом сезоне по спринтерскому многоборью. Ставим цели на следующие четыре года", - добавила она.

Олимпиада завершится 20 февраля.