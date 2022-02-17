Фаткулина считает выход в качестве знаменосца самым позитивным для себя событием на Играх

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Ольга Фаткулина, ставшая в четверг 13-й в олимпийском забеге на 1 000 м, считает, что выход в качестве знаменосца российской команды на церемонии открытия Игр в Пекине стал для нее самым позитивным событием Олимпиады. Такое мнение она высказала журналистам.

"Проклятия знаменосца вообще не существует. Не понимаю, кто это выдумал. Знаменосец - это самое позитивное за Олимпиаду, что у меня здесь есть", - отметила Фаткулина.

Она также сказала, что не знает, будет ли участвовать в Олимпиаде 2026 года. "У нас впереди еще чемпионат мира, там дальше будет видно. Не знаю, на что настраиваться. Не хочу смотреть так далеко, мне так не идет", - добавила конькобежка.

По ее словам, после перенесенного коронавируса и ангины она только месяц назад смогла выйти на лед. "Месяц до Олимпиады, а я выхожу на лед и почти 50 секунд могу только круг проехать. И я, если честно, за месяц очень сильно прогрессировала и набрала форму и чувства, кондиции тела и конька. Для меня было показательно, что за месяц смогла адаптироваться", - сказала Фаткулина.

Спортсменка стала 13-й на дистанции 1 000 метров, Ангелина Голикова заняла четвертое место, Дарья Качанова - девятое. Конькобежка из Японии Михо Такаги стала чемпионкой на дистанции 1 000 метров с новым олимпийским рекордом. Второе место заняла представительница Нидерландов Ютта Лердам, третье - Бриттани Боу из США.

Фаткулиной 32 года, она является серебряным призером Олимпиады в Сочи на дистанции 500 м, а также трехкратной чемпионкой Европы. Ранее спортсменка заняла десятое место на дистанции 500 м на Олимпиаде в Пекине.