Участие фигуристки Валиевой в чемпионате мира зависит от расследования дела о допинг-пробе

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Участие российской фигуристки Камилы Валиевой в чемпионате мира зависит от хода расследования дела о положительном результате допинг-теста спортсменки. Об этом ТАСС сообщил источник в Международном союзе конькобежцев.

"В зависимости от хода расследования дела о положительной допинг-пробе Валиевой определится, будет ли она участвовать в чемпионате мира", - сказал собеседник агентства.

Допинг-тест 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря, показал положительный результат. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом, спортсменка получила право принять участие в личных соревнованиях на Олимпиаде.

Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

Чемпионат мира во французском Монпелье пройдет с 21 по 27 марта 2022 года.