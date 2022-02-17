Шотт: повышение возрастного ценза помогло бы избежать скандала с фигуристкой Валиевой

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Повышение возрастного ценза в фигурном катании помогло бы избежать скандала, связанного с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. Такое мнение журналистам высказала немецкая фигуристка Николь Шотт.

Ранее источник сообщил ТАСС, что Совет Международного союза конькобежцев (ISU) поддержал поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет ради защиты физического и ментального здоровья фигуристов для выхода на взрослый уровень. Отмечается, что данная мера позволит фигуристам, выступающим на взрослом уровне, избежать возвращения в юниоры. За поднятие возрастного ценза, по словам источника, выступили более 80% опрошенных фигуристов и тренеров.

"Я думаю, поднятие возрастного ценза - интересное поле для дискуссий, это то, что можно обсудить, - сказала 25-летняя Шотт. - Потому что, когда тебе 18 лет, ты уже можешь брать на себя ответственность. И та ситуация, с которой мы столкнулись здесь, не случилась бы".

"Такие скандалы всегда вредят спорту, - продолжила фигуристка. - С другой стороны, теперь больше людей пристально следят за фигурным катанием. И вот я прочитала, что в лыжном спорте новый допинговый скандал, теперь, видимо, про это медиа будут говорить неделями, так всегда и получается. Это, конечно, нехорошо для спорта, когда такое вскрывается и случаются такие скандалы, однако для нас спортсменов, это не делает разницы в том, почему мы занимаемся своим видом спорта. Мне очень жаль тех, кто сегодня попадет на подиум, но из-за этой ситуации не сможет пережить это ощущение. Я могу себе представить, что это лучшее чувство, которое только может быть, участие в медальной церемонии

В настоящий момент к участию в чемпионатах мира и Олимпийских играх допускаются только спортсмены, которым на момент начала сезона исполнилось 15 лет. Федерация фигурного катания Норвегии в конце 2021 года предложила поднять ценз до 16-17 лет.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. После этого Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на данное решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом, на решение CAS повлиял возраст 15-летней спортсменки, в соответствии с которым она является "защищенным лицом" по кодексу WADA.