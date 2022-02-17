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Олимпиада-2022 в Пекине

Российские биатлонистки награждены серебряными медалями Олимпиады в эстафете

Команду представляли Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина
Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина
© Станислав Красильников/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 17 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина награждены серебряными медалями Олимпийских игр в эстафете. Церемония награждения прошла на "Медал плазе".

Победу в эстафете одержала сборная Швеции в составе Линн Перссон, Муны Брурссон, Ханны и Эльвиры Эберг. Победительницы преодолели дистанцию за 1 час 11 минут 3,09 секунды, использовав шесть дополнительных патронов на восьми огневых рубежах и избежав штрафных кругов. Российская команда использовала 12 дополнительных патронов, биатлонистки зашли на один штрафной круг и уступили шведкам 12 секунд. Бронзовые медали завоевали немки Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс и Дениз Херрман (отставание 37,4 секунды; 0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).

24-летняя Казакевич и 27-летняя Миронова завоевали свои первые олимпийские медали в карьере. 25-летняя Резцова и 27-летняя Нигматуллина на Играх в Пекине выиграли вторые медали, ранее девушки стали бронзовыми призерами в смешанной эстафете. Все девушки представляют ЦСКА.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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