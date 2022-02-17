Около 100 лыжников в Сочи совершили спуск с триколорами в поддержку российских олимпийцев

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Масштабный флешмоб в поддержку российских олимпийцев состоялся в четверг в Сочи, порядка 100 горнолыжников и сноубордистов совершили спуск по горной трассе с триколорами, сообщили ТАСС в пресс-службе горного курорта "Роза Хутор".

"17 февраля состоялся масштабный флешмоб в рамках фестиваля Роза Хутор Fan Fest в поддержку российских олимпийцев: грандиозный спуск по горной трассе с пятнадцатиметровыми знаменами - российским и флагом фестиваля. Всего в спуске приняли участие около 100 лыжников и сноубордистов", - сказала собеседница агентства, уточнив, что в спуске приняли участие спортсмены, лыжники и известные люди, в том числе, актер и музыкант Николай Фоменко.

"Я рад принять участие в таком грандиозном марафоне событий и разных активностей, которые придумали на "Роза Хутор" в честь Олимпийских игр. Думаю, это отличный способ не только вспомнить вкус славных побед, одержанных на этих склонах, но и показать, что здесь по-прежнему царит энергия настоящего спортивного праздника. Мы верны олимпийским идеалам - дружба, совершенство, уважение - именно этими ценностями и руководствуется курорт, встречая гостей из года в год в любой сезон", - приводит пресс-служба слова Николая Фоменко.

Фестиваль Роза Хутор Fan Fest, посвященный Олимпийским играм в Пекине, стартовал 4 февраля. В течение двух недель на курорте проходят разнообразные спортивные, музыкальные и познавательные мероприятия на олимпийскую тематику. Гости могут наблюдать прямые трансляции с полей зимней Олимпиады в Китае на специальном большом экране.