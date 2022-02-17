Военные в Ростовской области провели флешмоб в поддержку фигуристки Валиевой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) развернули 10-метровый флаг РФ в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, которая в четверг представит произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.

"В мероприятии приняли участие более 30 человек, среди них военнослужащие по призыву 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО и молодежь Ростовской области. Участники флешмоба развернули 10-метровый флаг РФ, плакат с изображением Камилы, эмблемой ЮВО и подписью "Камила, мы с тобой!" - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что акция прошла на территории исторического комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области. Участники отправили в небо воздушные шары в цветах российского триколора с хештегом #КамилаМыСТобой.

Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). Олимпийские игры завершатся 20 февраля.