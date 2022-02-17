{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Губанова рассказала, что посвятила матери прокат в произвольной программе Олимпиады

По сумме двух программ спортсменка набрала 200,98 балла

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Фигуристка сборной Грузии Анастасия Губанова, которая ранее представляла российскую команду, посвятила матери выступление в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Губанова стала десятой по итогам короткой программы. В настоящее время идут прокаты фигуристок в произвольной программе. Губанова набрала в сумме 200,98 балла.

"Этот прокат я посвятила маме за все труды, вложенные в меня в течение жизни, - сказала Губанова. - Рада, что все получилось, в конце расплакалась - это просто эмоции. Олимпиада для меня очень успешная, сейчас отдохну пару денечков, а потом буду готовиться к чемпионату мира".

"Хотя я и очень люблю Россию, тут я оказалась благодаря очень дружной и сплоченной федерации и команде Грузии и очень благодарна тем, что они для нас делают", - добавила она.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Фигуристка Валиева дважды упала в произвольной программе Олимпиады в Пекине
Первое падение россиянка допустила на тройном акселе
Фигуристка Валиева дважды упала в произвольной программе Олимпиады в Пекине
Читать полностью