Российские хоккеисты пришли поболеть за фигуристок в произвольной программе Олимпиады

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по хоккею пришла поддержать фигуристок в произвольной программе Олимпиады. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

По итогам короткой программы Камила Валиева занимает первое место. Второй идет Анна Щербакова, Александра Трусова располагается на четвертой позиции. В настоящее время идут прокаты фигуристок в произвольной программе.

Среди присутствующих также генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук.

В полуфинале олимпийского турнира российские хоккеисты сыграют со шведами. Матч пройдет 18 февраля и начнется в 16:10 мск.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.