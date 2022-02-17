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Олимпиада-2022 в Пекине

Российские хоккеисты пришли поболеть за фигуристок в произвольной программе Олимпиады

Россию представляют Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по хоккею пришла поддержать фигуристок в произвольной программе Олимпиады. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

По итогам короткой программы Камила Валиева занимает первое место. Второй идет Анна Щербакова, Александра Трусова располагается на четвертой позиции. В настоящее время идут прокаты фигуристок в произвольной программе.

Среди присутствующих также генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук.

В полуфинале олимпийского турнира российские хоккеисты сыграют со шведами. Матч пройдет 18 февраля и начнется в 16:10 мск.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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