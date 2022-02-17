Американские журналисты не хлопали Валиевой на раскатке перед произвольной программой

ПЕКИН, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Зрители произвольной программы Олимпийских игр активнее всего поддержали аплодисментами российскую фигуристку Камилу Валиеву на раскатке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Валиеву активно поддержали китайские и южнокорейские болельщики. Журналисты из США и Украины не аплодировали российской фигуристке.

Болельщики растянули флаг России на трибунах. В связи с международными санкциями, наложенными на российский спорт, атлеты из России на Олимпиаде в Пекине не имеют права выходить в форме с изображением государственного герба и национального флага. Они выступают на соревнованиях под флагом Олимпийского комитета России, однако запрета на использование флага болельщиками нет. Болельщикам не хватило места на трибунах, они сидят в проходах арены.

После короткой программы Валиева лидирует, набрав 82,16 балла. Фигуристке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).