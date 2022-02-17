Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков в одном прокате

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова стала первой спортсменкой, выполнившей пять прыжков в четыре оборота в одном прокате. Россиянка установила это достижение во время произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине.

Россиянка исполнила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп со степаутом (ошибка, когда спортсмен опирается на вторую ногу при приземлении - прим. ТАСС), четверной лутц с тройным тулупом и четверной лутц. За прокат Трусова получила 177,13 балла, по сумме программ она набрала 251,73 балла.

Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года. Также россиянка дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы и бронзовым призером финала Гран-при.