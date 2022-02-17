РПЦ: беседа Валиевой с духовником сборной является важным примером дружбы между религиями

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Беседа российской фигуристки Камилы Валиевой, оказавшейся в сложной психологической ситуации на Олимпиаде в Пекине, с духовником олимпийской сборной России протоиереем Андреем Алексеевым является важным примером "взаимной поддержки и дружбы", которая существует между традиционными религиями РФ. Такое мнение высказал в четверг председатель патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Ранее духовник сборной России сообщил ТАСС, что первой спортсменкой из тех, кого он встретил по приезде в Олимпийскую деревню, была именно Валиева, он пообщался с ней и постарался "найти добрые слова утешения и поддержки". Позднее первый замглавы Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов в своем блоге в Facebook обратил внимание на факт разговора Валиевой со священником, выразив, в частности, сожаление, что среди российской делегации на Играх не оказалось религиозного деятеля ислама.

"Я думаю, что это прекрасный пример. Он [священник], естественно, не занимался прозелитизмом, не собирался ее [Валиеву] перевести в нашу веру. Она из Татарстана, она мусульманка, она в традиции пребывает, она молится как положено настоящему последователю этой религиозной традиции, но, тем не менее, беседа с духовным человеком, беседа как с отцом, была для нее важна", - сказал митрополит Митрофан на пресс-конференции.

Он обратил внимание на то, что 15-летняя Валиева "по сути еще ребенок", и "человек мудрый, который обладает опытом", может как раз ее поддержать нужным образом. "Я думаю, то, что там получилось, - что могут подойти к священнику и представители других конфессий, - это важный пример нашей взаимной поддержки и дружбы, которая существует между нашими традиционными религиями", - добавил глава патриаршей комиссии.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.