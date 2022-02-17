Поздняков назвал "бедным ребенком" Валиеву, занявшую четвертое место на Олимпиаде

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева, занявшая четвертое место в личных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине, является "бедным ребенком". Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Победу на Олимпийских играх одержала россиянка Анна Щербакова, россиянка Александра Трусова стала второй. Валиева лидировала после короткой программы, но дважды упала в произвольной, став четвертой по итогам личных соревнований.

"Вдохновенное выступление Анны Щербаковой, Саша Трусова - это просто фантастические прыжки, в такое поверить сложно, - сказал Поздняков. - Я много был на прокатах, но чтобы она так чисто выполнила программу, не видел. А Камила, я могу сказать - "бедный ребенок".

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.