Жуков: допинговые разбирательства психологически сломали Валиеву на Олимпиаде

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российскую фигуристку Камилу Валиеву психологически сломали разбирательства с допинг-пробой во время Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Валиева стала четвертой по итогам индивидуальных соревнований. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, серебро завоевала еще одна россиянка Александра Трусова.

"Щербакова и Трусова блестяще выступили, и та, и другая на голову выше остальных, - сказал Жуков. - Что касается Камилы - это чистая психология, то что с ней делали в последние недели - психологически сломали. Но, думаю, что она еще будет олимпийской чемпионкой, если справится с этим. Тем, кто это делал с ней, это еще аукнется".