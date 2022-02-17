Журова: фигуристка Валиева не выдержала давления на Олимпиаде

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева не выдержала психологического давления на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение высказала ТАСС депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Валиева стала четвертой по итогам индивидуальных соревнований. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, серебро завоевала еще одна россиянка - Александра Трусова, бронза - у японки Каори Сакамото.

"Спортсмен привык к графику. У нее было сбито все: допрос, контроль, журналисты, тут надо спрятаться и убежать. Этери [Тутберидзе] не давала ей читать комментарии, но эта нагрузка тяжела для такой девочки. Думаю, все это ее и надломило", - сказала Журова.

14 февраля Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с 15-летней спортсменки. Расследование дела о допинге продолжается.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.