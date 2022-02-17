Третьяк: Валиева все равно остается бриллиантом фигурного катания

ПЕКИН, 17 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Россиянка Камила Валиева, несмотря на неудачу на Олимпийских играх, все равно остается бриллиантом фигурного катания. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Валиева, лидировавшая после короткой программы, стала четвертой, набрав 224,09 балла. Выиграла соревнования россиянка Анна Щербакова (255,95), серебро завоевала Александра Трусова (251,73), бронзу - японка Каори Сакамото (233,13).

"Я болел за Камилу, потому что она бриллиант фигурного катания. Жалко, что уступили пьедестал - я думал, что он будет весь наш. Но все-таки тяжело девочке такое перенести, не справилась немного", - сказал Третьяк.

"Думаю, что тренеры и все ее друзья ее поддержат. Я ее тоже поддерживаю. При этом я не умоляю достоинства Трусовой и Щербаковой. Я за них за всех болел и поздравляю их с победой", - добавил он.