Тарасова: фигуристка Трусова показала на Олимпиаде прокат будущего

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова показала прокат произвольной программе на Олимпиаде в Пекине, который еще нескоро смогут повторить. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Трусова стала первой спортсменкой, выполнившей пять прыжков в четыре оборота в одном прокате. Россиянка исполнила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп со степаутом (ошибка, когда спортсмен опирается на вторую ногу при приземлении - прим. ТАСС), четверной лутц с тройным тулупом и четверной лутц. Трусова стала второй по сумме двух программ, выиграла соревнования Анна Щербакова, бронзу завоевала японка Каори Сакамото, Камила Валиева стала четвертой.

"Надо радоваться - у нас первое, второе и четвертое места. Саша показала катание будущего, Камила не смогла сегодня, потому что ее убивали, убивали и убили", - сказала Тарасова.

14 февраля Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с 15-летней спортсменки. Расследование дела о допинге продолжается.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.