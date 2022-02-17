Гончаренко отметила стойкость духа олимпийской чемпионки по фигурному катанию Щербаковой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российская фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая золото Олимпийских игр в Пекине, вновь показала стойкость духа. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Щербакова набрала 255,95 балла. Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото (233,13). Третья представительница России, олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева, стала четвертой (224,09).

"Хочу всех поздравить с нашей новой олимпийской чемпионкой Анечкой Щербаковой - нашей красавицей, которая в очередной раз показала стойкость духа, - сказала Гончаренко. - Очень рада за Сашу Трусову, у которой исполнилась заветная мечта - чистый прокат на Олимпийских играх с пятью четверными прыжками. Она шла к этому, ее надо поздравить!"

"Здесь у нас есть повод для радости, потому что девочкам тоже было нелегко - они же не могут отрешиться от всей этой ситуации. Думаю, для них это была дополнительная нервотрепка, и они ее выдержали. У нас новая олимпийская чемпионка - этому надо радоваться", - заключила собеседница агентства.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.