Гончаренко считает, что Валиевой нельзя предъявлять претензии за четвертое место в Пекине

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева не заслуживает претензий за четвертое место на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение высказала ТАСС по телефону заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы на Олимпиаде в Пекине, заняла четвертое место, набрав 224,09 балла. Выиграла соревнования россиянка Анна Щербакова (255,95), серебро завоевала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером Игр-2022 стала японка Каори Сакамото (233,13).

"Главные соревнования четырехлетия, с одной стороны, закончились прекрасно, а с другой, не могу сказать, что трагично, поскольку все живы и здоровы, - сказала Гончаренко. - Но грустно за Камилу, у меня неприятное ощущение оттого, что произошло. Обычно претензии предъявляют спортсмену, говоря, что надо собираться и бороться, несмотря ни на что. В этой ситуации я не хочу предъявлять никаких претензий".

"Хочется пожелать Камиле здоровья и, несмотря ни на что, смотреть вперед, тренироваться и идти к следующим стартам. Жизнь продолжается!" - продолжила собеседница агентства.

Бросать - не выход

Тренер выразила уверенность в том, что неудачное выступление Валиевой является следствием допингового скандала вокруг нее. "На планете Земля очень много людей, и большинство поддерживало ее в этой ситуации и будет поддерживать и дальше. Может ли она после такого завершить карьеру? Ради своих болельщиков надо дальше тренироваться и смотреть вперед", - добавила она.

"Вся эта ситуация - вот такой опыт теперь у нее будет и у всех нас, через который надо пройти и ни в коем случае не уходить. Бросать - это никогда не выход! Ни шагу назад, только вперед!" - резюмировала Гончаренко.

14 февраля Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с 15-летней спортсменки. Расследование дела о допинге продолжается.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.