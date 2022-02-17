Навка пожелала фигуристке Валиевой выстоять и пройти все сложности

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка пожелала российской фигуристке Камиле Валиевой пережить все сложности на пути и стать сильнее. Об этом она рассказала ТАСС.

В четверг российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе места в одиночном катании. Третье места заняла японка Каори Сакамото, Валиева стала четвертой.

"С одной стороны, сердце замерло, как над пропастью, с другой стороны - ощущение счастья и сердце разрывается на две части. Я поздравляю девчонок - они выдержали, не сломались под кошмарным прессингом, в котором они также оказались, они доказали, что они самые сильные, прекрасные, невероятно красивые, стойкие, прыгучие. А Валиевой желаю выстоять и пройти все перипетии, что оказались на ее пути. Чтобы она шла к своей цели, чтобы стала тем, кем она должна была стать на этой Олимпиаде", - сказала Навка.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).