{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Чайковская: выступление Трусовой будет вписано в историю фигурного катания

В четверг россиянка стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одном прокате

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Выступление россиянки Александры Трусовой с пятью прыжками в четыре оборота в произвольной программе Олимпиады в Пекине будет вписано в историю фигурного катания. Такое мнение высказала ТАСС заслуженный тренер СССР Елена Чайковская.

Трусова стала второй в женском одиночном катании на Олимпиаде. Она стала первой спортсменкой, выполнившей пять прыжков в четыре оборота в одном прокате. Второе место заняла россиянка Анна Щербакова. Бронзовая медаль - у японки Каори Сакамото.

"Выступление Трусовой с пятью четверными прыжками будет вписано в историю фигурного катания Международного союза конькобежцев. Она и должна была это сделать", - сказала Чайковская.

"Потрясающе каталась Анечка. Это было мягко, красиво, музыкально, молодец. Теперь она олимпийская чемпионка", - добавила Чайковская.

Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года. Также россиянка дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы и бронзовым призером финала Гран-при.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Фигуристке Трусовой предлагали убрать один четверной прыжок в произвольной программе
В четверг россиянка стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одном прокате
Фигуристке Трусовой предлагали убрать один четверной прыжок в произвольной программе
Читать полностью