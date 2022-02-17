Чайковская: выступление Трусовой будет вписано в историю фигурного катания

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Выступление россиянки Александры Трусовой с пятью прыжками в четыре оборота в произвольной программе Олимпиады в Пекине будет вписано в историю фигурного катания. Такое мнение высказала ТАСС заслуженный тренер СССР Елена Чайковская.

Трусова стала второй в женском одиночном катании на Олимпиаде. Она стала первой спортсменкой, выполнившей пять прыжков в четыре оборота в одном прокате. Второе место заняла россиянка Анна Щербакова. Бронзовая медаль - у японки Каори Сакамото.

"Выступление Трусовой с пятью четверными прыжками будет вписано в историю фигурного катания Международного союза конькобежцев. Она и должна была это сделать", - сказала Чайковская.

"Потрясающе каталась Анечка. Это было мягко, красиво, музыкально, молодец. Теперь она олимпийская чемпионка", - добавила Чайковская.

Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года. Также россиянка дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы и бронзовым призером финала Гран-при.