Покровская поддержала Валиеву после неудачи в произвольной программе на Олимпиаде

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева имеет светлое спортивное будущее, несмотря на неудачу в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Валиева, лидировавшая после короткой программы на Олимпиаде в Пекине, в итоге стала четвертой, набрав 224,09 балла. Выиграла соревнования россиянка Анна Щербакова (255,95), серебро завоевала Александра Трусова (251,73), бронзу - японка Каори Сакамото (233,13).

"Хочу сказать, что у этой талантливой девочки все впереди. Ей надо это пережить, потому что она такой стресс испытала, главное, что ей самой непонятно, почему это происходит. Очень обидно, она же ребенок. Желаю ей все это выдержать, ей так мало лет", - сказала Покровская.

"Ничего, это бывает, короткая программа была роскошной, а здесь было видно, что сыграла роль психологическая усталость - она была как загнанный зверек. Желаю ей светлого спортивного победного будущего и, конечно, здоровья", - добавила собеседница агентства.

14 февраля Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с 15-летней спортсменки. Расследование дела о допинге продолжается.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.