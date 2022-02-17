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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристка Трусова объяснила, почему заплакала после завершения олимпийского турнира

Спортсменка в четверг стала серебряным призером Олимпийских игр
Александра Трусова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине российская фигуристка Александра Трусова недовольна результатом в личных соревнованиях, поэтому не сдержала слез после окончания турнира. Об этом она рассказала журналистам на пресс-конференции.

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Золотую медаль завоевала россиянка Анна Щербакова, ее соотечественница Камила Валиева стала четвертой. Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одном прокате. После окончания соревнований Трусова расплакалась и прошла мимо журналистов, твердя о несправедливом результате.

"Результатом я недовольна, рада, что пять четверных, - сказала Трусова. - У меня ни к кому не поменялось отношение, все нормально. Я не виновата, что за мной ходит камера, просила уйти, но мне никто не дал. Я сделала все на данный момент".

"Я здесь две недели - одна без мамы, собаки, поэтому плачу. И в короткой, и в произвольной программе я сделала все, что могла на данный момент", - добавила она.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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