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Олимпиада-2022 в Пекине

Британские и шведские керлингисты сыграют в финале Олимпийских игр

Матч за золото состоится 19 февраля
Сборная Великобритании по керлингу EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI
Описание
Сборная Великобритании по керлингу
© EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Сборные Великобритании и Швеции по керлингу вышли в финал мужского турнира на Олимпийских играх в Пекине.

В полуфинале сборная Великобритании победила команду США со счетом 8:4, шведы обыграли канадцев (5:3). В утешительном финале бронзовые медали разыграют команды США и Канады.

Матч за третье место пройдет 18 февраля, финал - 19 февраля. Сборная России завершила выступление на предварительном этапе, заняв восьмое место в турнирной таблице.

На Играх-2018 в Пхёнчхане победителями турнира стала сборная США. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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