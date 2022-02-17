Британские и шведские керлингисты сыграют в финале Олимпийских игр

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Сборные Великобритании и Швеции по керлингу вышли в финал мужского турнира на Олимпийских играх в Пекине.

В полуфинале сборная Великобритании победила команду США со счетом 8:4, шведы обыграли канадцев (5:3). В утешительном финале бронзовые медали разыграют команды США и Канады.

Матч за третье место пройдет 18 февраля, финал - 19 февраля. Сборная России завершила выступление на предварительном этапе, заняв восьмое место в турнирной таблице.

На Играх-2018 в Пхёнчхане победителями турнира стала сборная США. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.