Отец Щербаковой заявил, что любовь к фигурному катанию помогла ей стать чемпионкой Игр

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анна Щербакова очень любит фигурное катание, и эта любовь помогла ей показать свой максимум в Пекине и стать олимпийской чемпионкой. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" отец фигуристки Станислав Щербаков.

В среду Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла. Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото (233,13). Третья представительница России, олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева стала четвертой (224,09).

"Хотели ли мы забрать ее из фигурного катания? Да, было такое, но только один раз, Анюта нам сказала: "нет, даже не думайте", и мы даже не заикались об этом. Она очень любит фигурное катание, эта любовь, наверное, и помогла сейчас выдать тот максимум, который она показала. Я очень рад", - сказал Щербаков.

"Мама никогда не смотрит и в этот раз тоже не смотрела, я ей посылал сообщения, а потом позвонил. Отмечать будем весь месяц, приглашаем всех", - добавил отец фигуристки.

Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России.