Мать фигуристки Щербаковой заявила, что старания спортсменки не прошли даром

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова должна быть счастлива, потому что ее старания не прошли даром. Такое мнение высказала ТАСС по телефону мать фигуристки Юлия Щербакова.

В среду Анна Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла. Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото (233,13). Третья представительница России, олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева стала четвертой (224,09).

"Я очень счастлива, горда, рада за наших девочек - справились со сложностями, все преодолели. Аня должна быть счастлива, для меня это главное - старания не прошли даром. Как будем встречать? Мы еще не думали даже об этом - подумаем, время у нас еще есть", - сказала Юлия Щербакова.

Анне Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России.