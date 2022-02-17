{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Мать фигуристки Щербаковой заявила, что старания спортсменки не прошли даром

Россиянка в четверг стала олимпийским чемпионом

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова должна быть счастлива, потому что ее старания не прошли даром. Такое мнение высказала ТАСС по телефону мать фигуристки Юлия Щербакова.

На эту тему
Российская фигуристка Щербакова завоевала золото Олимпиады в Пекине. Валиева - четвертая
Российская фигуристка Щербакова завоевала золото Олимпиады в Пекине. Валиева - четвертая

В среду Анна Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла. Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото (233,13). Третья представительница России, олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева стала четвертой (224,09).

"Я очень счастлива, горда, рада за наших девочек - справились со сложностями, все преодолели. Аня должна быть счастлива, для меня это главное - старания не прошли даром. Как будем встречать? Мы еще не думали даже об этом - подумаем, время у нас еще есть", - сказала Юлия Щербакова.

Анне Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Фигуристка Щербакова сообщила, что сомневалась в своем участии в стартах после травмы
В четверг россиянка стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании
Читать полностью