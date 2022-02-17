Первый тренер Трусовой считает, что фигуристка показала космическое катание

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию Александра Трусова, ставшая первой фигуристкой, выполнившей пять прыжков в четыре оборота в одном прокате, показала космический результат, который нескоро удастся повторить. Такое мнение в беседе с корр. ТАСС высказала первый тренер спортсменки из Рязани Ольга Шевцова.

"Мы были очень уверены, что к этому старту она подойдет, потому для нее это решающий старт, она космически сегодня выполнила нереальное количество четвертных, этот результат, я думаю, нескоро кто-либо повторит. Конечно, она очень расстроена [что не заняла первое место], но она реализовала то, к чему она стремилась, поставила рекорд, который не знаю, когда и кто сможет повторить среди девочек", - сказала собеседница агентства.

Во время исполнения произвольной программы за выступлением Александры Трусовой активно болели на ее родине, в Рязани. Губернатор Николай Любимов следил за прокатом в прямом эфире и комментировал ход соревнований на своей странице "ВКонтакте". "У Александры Трусовой - серебро! Наша землячка вписала свое имя в историю фигурного катания и Олимпийских игр! Саша, ты наша гордость! Желаем тебе новых рекордов и только побед", - написал глава региона по итогам выступлений одиночниц.

По итогам выступлений в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине россиянка Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. Серебро завоевала россиянка Александра Трусова. Обладательницей бронзовой медали стала японка Каори Сакамото. Фаворитка соревнований Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, стала четвертой. Валиева дважды упала в произвольной программе, допустив ошибки во время исполнения тройного сальхова и четверного тулупа.