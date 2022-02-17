Фазель надеется, что Валиева продолжит выступления на высоком уровне после Олимпиады

ПЕКИН, 17 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель выразил надежду, что Камила Валиева продолжит выступать после Олимпиады на таком же высоком уровне. Об этом он рассказал ТАСС.

Лидировавшая после короткой программы Валиева стала четвертой, набрав 224,09 балла. Выиграла соревнования россиянка Анна Щербакова (255,95), серебро завоевала Александра Трусова (251,73), бронзу - японка Каори Сакамото (233,13).

"Это очень досадно, очень было непросто для молодой девушки, тут стоит сожалеть, что так случилось. Стоит узнать, кто ответственен за случившееся и почему так произошло, - сказал Фазель. - В будущем нужно быть более осторожными с детьми, контролировать, обращаться к врачам, чтобы такого не случилось".

"Я надеюсь, что эта история не повлияет на Камилу. Она шла за золотой медалью, работала достаточно, надеюсь, что она продолжит на таком же уровне выступать, поскольку она невероятный талант", - добавил он.

Фазель также высказался о Щербаковой. "Она заслужила медаль, выступала достаточно артистично", - подчеркнул он.