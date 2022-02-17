Покровская: фигуристка Щербакова по праву стала олимпийской чемпионкой

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова по праву стала олимпийской чемпионкой. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

В четверг Щербакова выиграла золото Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла. Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото (233,13). Третья представительница России, олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева стала четвертой (224,09).

"Щербакова достойно стала олимпийской чемпионкой - легкая, техничная, милая и нежная девочка. А Трусова - просто боец, думаю, в дальнейшем она научится доносить до зрителей и судей все свои умения, и тогда все будет хорошо. Конечно, их тренерскому штабу, этому необыкновенному и талантливому коллективу, я желаю побед", - сказала Покровская.

Щербаковой 17 лет. Россиянка является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России. Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы. Обе фигуристки представляют отделение "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70" и тренируются под руководством Этери Тутберидзе.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.