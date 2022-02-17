Фигуристка Загитова поддержала Валиеву после неудачного выступления на Олимпиаде

ТАСС, 17 февраля. Победительница Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Алина Загитова поддержала соотечественницу Камилу Валиеву после неудачного выступления в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Сообщение Загитова опубликовала в Instagram.

В четверг Валиева заняла четвертое место в одиночных соревнованиях, набрав по сумме программ 224,09 балла. Валиева лидировала после короткой программы, но во время произвольной дважды упала, допустив ошибки во время исполнения тройного сальхова и четверного тулупа.

"Камила, я даже не знаю, что сказать, сколько ты пережила за эти Олимпийские игры. Ты сильная, ты справишься", - написала Загитова.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.